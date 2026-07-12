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Пары 1/2 финала ЧМ-2026: Англия против Аргентины, Франция сыграет с Испанией

Стали известны пары 1/2 финала ЧМ-2026.  ЧМ-2026 1/2 финала Франция – Испания, 14 июля, 22:00 по московскому времени; Англия – Аргентина, 15 июля, 22:00.

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