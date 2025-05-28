Министр обороны похвалил модульные казармы от калужского предприятия

Предприятие из Малоярославецкого района Калужской области представило министру обороны России Андрею Белоусову свою продукцию - быстровозводимые модульные помещения, которые можно использовать как казармы, штабы, госпитали или складыПредприятие из Малоярославецкого района Калужской области представило министру обороны России Андрею Белоусову свою продукцию - быстровозводимые модульные помещения, которые можно использовать как казармы, штабы, госпитали или склады.
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