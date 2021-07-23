Постановление ГКО № 801сс: что Сталин собирался сделать с Москвой, если бы её захватили немцы

Осенью 1941 года, когда немцы были уже на подступах к столице СССР, в радиопередачах, газетных статьях неоднократно цитировали слова Кутузова, по преданию произнесенные им во время военного совета в Филях: «С потерей Москвы не потеряна Россия».
Осенью 1941 года, когда немцы были уже на подступах к столице СССР, в радиопередачах, газетных статьях неоднократно цитировали слова Кутузова, по преданию произнесенные им во время военного совета в Филях: «С потерей Москвы не потеряна Россия».
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