Великие тени истории

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Постановление ГКО № 801сс: что Сталин собирался сделать с Москвой, если бы её захватили немцы

Постановление ГКО № 801сс: что Сталин собирался сделать с Москвой, если бы её захватили немцы

Осенью 1941 года, когда немцы были уже на подступах к столице СССР, в радиопередачах, газетных статьях неоднократно цитировали слова Кутузова, по преданию произнесенные им во время военного совета в Филях: «С потерей Москвы не потеряна Россия».

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