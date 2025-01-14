Нужен ли загранпаспорт в Абхазию и какие правила въезда в 2025 году

Абхазия — солнечная страна на берегу Черного моря, которая привлекает туристов мягким климатом, пляжным сезоном с мая по сентябрь, живописной природой, минеральными источниками и здравницами, работающими круглый год.
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