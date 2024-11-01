Сергей Собянин назвал самые интересные проекты Главархива Москвы

Сервисы Главархива известны большинству москвичей Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о самых интересных сервисах и проектах Главного архивного управления (Главархива) Москвы, который сегодня отмечает свой день рождения.
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