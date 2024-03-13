В Орле возле Центрального рынка насмерть сбили пешехода

Минувшим утром, 13 марта, в центре Орла произошло смертельное ДТП с участием пешехода. В районе Центрального рынка иномарка наехала на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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