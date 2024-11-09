Корабельная РБУ поразила свыше 100 боевиков ВСУ под Часовым Яром

Корабельная реактивно-бомбовая установка (РБУ-6000), которая была установлена мастерами Южной группировки войск на базу автомобиля «Урал», поразила почти за год использования на часов-ярском направлении свыше 100 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).