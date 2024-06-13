В Ростове силовики задержали жителей рухнувшего дома на Нариманова

Люди в очередной раз попытались забрать личные вещи из квартир в аварийной многоэтажке.С утра 12 июня в районе пятиэтажного здания на Нариманова было шумно – жители расселённого дома вновь пришли к нему, чтобы забрать личные вещи из квартир.