Аргументы недели

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Политолог Семибратов: многие партии западного вооружения не доходят до ВСУ, а продаются на черном рынке

Многие партии оружия, которые были предназначены для Вооруженных сил Украины, не доходят до своего места назначения, а оказываются на черном рынке.

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