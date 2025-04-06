Проезд в астраханских маршрутках продолжает расти

Еще несколько частников подняли цены. Местные жители заметили удорожание проезда по некоторым городским направлениям, пишут коллеги из «Астраханского листка» со ссылкой на Телеграм-канал «Астраханские транспортные новости».
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