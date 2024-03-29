ИГОРЬ ЛИСИН Режим санкций Организации Объединённых Наций в отношении Северной Корее "близок к краху", негодует британское издание The Financial Times.
Санкции потерпели крах. Россия выводит КНДР из изоляции
Комментарии
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Ольга Моргаченко
заместить миграционный рынок труда северокорейскими рабочими. Которые не будут просить вида на жительство, гражданства . Пришли на работу сделали ушли в общежитие. работал с ними прекрасные рабочие хорошей качество и отсутствие проблем!
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3 час.
Ингерман Ланская
блажен кто верует😂
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2 час.
Гарий Щерба
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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1 час.
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