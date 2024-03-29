Санкции потерпели крах. Россия выводит КНДР из изоляции

Ольга Моргаченко

заместить миграционный рынок труда северокорейскими рабочими. Которые не будут просить вида на жительство, гражданства . Пришли на работу сделали ушли в общежитие. работал с ними прекрасные рабочие хорошей качество и отсутствие проблем!