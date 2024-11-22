Цена биткоина превысила $99 тыс. и вновь пробила исторический максимум

Стоимость криптовалюты биткоин вновь пробила исторический максимум и преодолела отметку в $99 тыс. Об этом 21 ноября свидетельствуют показатели электронных торгов крупнейшей по торговле криптовалютой биржи Binance.
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