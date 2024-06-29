❗️С 1 июля до сентября в Омске будет закрыт для транспорта перекресток бульвар Архитекторов - Волгоградская (в районе Меги).
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❗️С 1 июля до сентября в Омске будет закрыт для транспорта перекресток бульвар Архитекторов - Волгоградская (в районе Меги).