«А вдруг потом ноги пристегнёшь?»: пограничник отказался выпускать безногого инвалида из Украины (ФОТО)

Боевик ВСУ с двумя ампутированными конечностями пытался выехать из Украины. Но неожиданно столкнулся с «недоверием» пограничника, заявившего: «А вдруг потом ноги пристегнешь?» Безного инвалида остановили на границе для проверки документов и не хотели пропускать без соответствующего заключения врача.