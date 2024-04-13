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Русская весна

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«А вдруг потом ноги пристегнёшь?»: пограничник отказался выпускать безногого инвалида из Украины (ФОТО)

«А вдруг потом ноги пристегнёшь?»: пограничник отказался выпускать безногого инвалида из Украины (ФОТО)

Боевик ВСУ с двумя ампутированными конечностями пытался выехать из Украины. Но неожиданно столкнулся с «недоверием» пограничника, заявившего: «А вдруг потом ноги пристегнешь?» Безного инвалида остановили на границе для проверки документов и не хотели пропускать без соответствующего заключения врача.

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