Операция «Римон 20»: самое страшное поражение советских лётчиков после войны

В июле 1970 года во время арабо-израильского конфликта, более 20 истребителей МиГ, составляющих советский военный контингент, попали в ловушку в результате 4 истребителя были сбиты израильскими истребителями Миражами и Фантомами.
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