Криминалист Михайлов рассказал, как избежать слежки через смартфон

Ограничивайте ко всему доступ.Эксперт компании Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов выступил с несколькими советами, как владельцу смартфона свести к минимуму слежку за собой, которую ведут разработчики его собственного устройства.
Ограничивайте ко всему доступ.Эксперт компании Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов выступил с несколькими советами, как владельцу смартфона свести к минимуму слежку за собой, которую ведут разработчики его собственного устройства.
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