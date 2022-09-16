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Криминалист Михайлов рассказал, как избежать слежки через смартфон

Криминалист Михайлов рассказал, как избежать слежки через смартфон

Ограничивайте ко всему доступ.Эксперт компании Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов выступил с несколькими советами, как владельцу смартфона свести к минимуму слежку за собой, которую ведут разработчики его собственного устройства.

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