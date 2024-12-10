Разведчики Дульцевы приезжали в РФ на ЧМ как аргентинские болельщики

Разведчики-нелегалы Артём и Анна Дульцевы, которые были возвращены в Россию в результате обмена, рассказали, что в 2018 году они приезжали на родную страну на чемпионат мира по футболу под видом болельщиков.
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