Хохлова: газировка и пакетированные соки мешают перевариванию шашлыка

Диетолог Елена Хохлова проинформировала о том, что, сочетая мясной шашлык с некоторыми видами пищи, человек может создать дополнительные проблемы в его усвоении и навредить своему организму, нарушив работу пищеварительной системы.
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