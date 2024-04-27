Хазин уверен: Путин разорвал негласный договор с могущественной элитной группировкой

Последние события позволяют сказать, что президент РФ Владимир Путин разорвал негласный договор с могущественной элитной группировкой - в этом уверен российский экономист Михаил Хазин, о чём эксперт и заявил, выступая на площадке дискуссионного клуба "Улица Правды".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии