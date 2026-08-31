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RT Russia

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ВС России уничтожили офицеров ВСУ при попытке бегства из Волчанского котла

ВС России уничтожили офицеров ВСУ при попытке бегства из Волчанского котла

В силовых структурах рассказали РИА Новости, что бойцы ВС России уничтожили офицеров украинских оккупантов во время их попытки бегства из Волчанского котла в Харьковской области.

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