Вашингтон меняет стратегию в отношении переговоров между Москвой и Киевом. Администрация Джо Байдена в своё время активно вмешивалась в украинский конфликт, а при Трампе, казалось бы, наметился поворот к «миротворчеству».
США открестились от роли посредника: Россия и Украина остаются один на один
Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Ну почему же один на один? С той стороны всё те же и хренов миротворец Доня Трамп. НИЧЕГО не изменилось, а, может быть, стало ещё сложнее. А они как лупили по нашей территории так и лупят и зеля так нагло себя ведет, потому, что его поддерживает вся старая шобла. Разыграли перед нами водевильчик. 😏
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12 час.
Сергей Киселев
А я им и не верил...Да и кто поверил?
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7 час.
М
Мария
Пиндосам война выгодна. Вот и нашли дураков воевать.
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3 час.
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