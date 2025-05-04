США открестились от роли посредника: Россия и Украина остаются один на один

ВИ

Виктория Иванова

Ну почему же один на один? С той стороны всё те же и хренов миротворец Доня Трамп. НИЧЕГО не изменилось, а, может быть, стало ещё сложнее. А они как лупили по нашей территории так и лупят и зеля так нагло себя ведет, потому, что его поддерживает вся старая шобла. Разыграли перед нами водевильчик. 😏