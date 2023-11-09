Учительница Путина откровенно о своём ученике: "Спал в корзине для белья, плохо учился и постоянно дрался":

CM

C Major

ничего удивительно,у женщин память держится дольше на мелкие детали\моя прабабушка родилась в 1895,ушла в 95 лет и до последнего понила такие детали из своей жизни,что оставалось только удивляться,а теперь,как вы верно подметили,еще и завидовать,потому что осталось только главное и выводы на полочках,детали стираются,имена и лица забываются или существуют в памяти раздельно