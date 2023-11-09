Интересная жизнь с Vera Star Много чего сказано о Владимире Путине, и в России, и за рубежом, и мнение о нем зачастую диаметрально противоположно.
Учительница Путина откровенно о своём ученике: "Спал в корзине для белья, плохо учился и постоянно дрался":
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Равиль Шаяхметов
Всё таки он ЛИДЕР, минимум миллионы пойдут за человеком и ПАТРИОТОМ страны. Уважаем, гордимся и верим. Мы победим, вперёд Владимир!
Ответить
4 час.
C Major
согласен\с возрастом события видятся по-разному, и приходит переосмысление пережитого
Ответить
4 час.
CM
C Major
ничего удивительно,у женщин память держится дольше на мелкие детали\моя прабабушка родилась в 1895,ушла в 95 лет и до последнего понила такие детали из своей жизни,что оставалось только удивляться,а теперь,как вы верно подметили,еще и завидовать,потому что осталось только главное и выводы на полочках,детали стираются,имена и лица забываются или существуют в памяти раздельно
Ответить
4 час.
Свежие комментарии