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Учительница Путина откровенно о своём ученике: "Спал в корзине для белья, плохо учился и постоянно дрался":

Учительница Путина откровенно о своём ученике: "Спал в корзине для белья, плохо учился и постоянно дрался":

Интересная жизнь с Vera Star Много чего сказано о Владимире Путине, и в России, и за рубежом, и мнение о нем зачастую диаметрально противоположно.

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Комментарии
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Равиль Шаяхметов
Всё таки он ЛИДЕР, минимум миллионы пойдут за человеком и ПАТРИОТОМ страны. Уважаем, гордимся и верим. Мы победим, вперёд Владимир!
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4 час.
C Major
согласен\с возрастом события видятся по-разному, и приходит переосмысление пережитого
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4 час.
CM
C Major
ничего удивительно,у женщин память держится дольше на мелкие детали\моя прабабушка родилась в 1895,ушла в 95 лет и до последнего понила такие детали из своей жизни,что оставалось только удивляться,а теперь,как вы верно подметили,еще и завидовать,потому что осталось только главное и выводы на полочках,детали стираются,имена и лица забываются или существуют в памяти раздельно
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4 час.

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