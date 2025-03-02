Генерала Попова уволили из рядов ВС РФ

НТВ Фото: РИА Новости © 2025, Алексей Сухоруков Обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова, которому накануне суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, уволили из рядов Вооруженных сил РФ.
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