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Медицина 2.0

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Невролог объяснила пользу музыки во время тренировки

Невролог объяснила пользу музыки во время тренировки

Невролог Елена Жураковская объяснила в рубрике «Теперь вы знаете» пользу музыки во время тренировки. По словам эксперта, музыка может быть полноценным рабочим инструментом, влияющим на физиологические показатели и психоэмоциональное состояние спортсмена.

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