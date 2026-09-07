Невролог объяснила пользу музыки во время тренировки

Невролог Елена Жураковская объяснила в рубрике «Теперь вы знаете» пользу музыки во время тренировки. По словам эксперта, музыка может быть полноценным рабочим инструментом, влияющим на физиологические показатели и психоэмоциональное состояние спортсмена.