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Закон и Порядок

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Коррупция при Сталине: бассейн, бобры и 12 чемоданов различных вещей

Коррупция при Сталине: бассейн, бобры и 12 чемоданов различных вещей

Олег Макаренко После смерти вождя в марте 1953 один из его сыновей, Василий Сталин, был арестован и допрошен.

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