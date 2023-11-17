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  • Natalija Osminina
    Что касается моих слов о том, что именно Лондон виновен в подрыве Северных потоков, то это случилось из-за того, что ...Литва доигралась ...
  • Сергей Ковалев
    нацизм в крови. какая-то болезнь собственной исключительности. вот их как раз в первую очередь ..."Да простят меня ...
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"Да простят меня люди с востока", - исповедь, в которой скрыт главный смысл - территориального образования

"Да простят меня люди с востока", - исповедь, в которой скрыт главный смысл - территориального образования

Politiki.net все изображения из открытых источников яндекс картинки. В сети активно продвигается видо снятое жительницей страны которая движется в Европу, особой пикантности ситуации придает тот факт, что гражданка из самой западной части этой страны.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Великие?????! Губошлепы! Такую страну УГРОБИТЬ - быстрей ДЕБИЛЫ!!!!!
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1 час.
Vlad
Тётка конечно дура но это объяснил еще Карл Маркс. Бытие мое.... определяет сознание.. Фашизм, конечно, чистой воды! А на счет падения самолета 28 минут?! Бред какой-то, 2,8минута наверняка
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59 мин.
СК
Сергей Ковалев
нацизм в крови. какая-то болезнь собственной исключительности. вот их как раз в первую очередь ...
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7 мин.

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