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Вакцина-спрей от COVID-19 прошла доклинические испытания в России

Российская вакцина от коронавируса в виде спрея успешно прошла доклинические испытания. Как рассказали в НИИ имени Смородинцева, где занимаются разработкой, препарат показал свою безопасность и эффективность, и готов к тестированию на добровольцах.

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