Welt: в ЕС согласовали проект гарантий безопасности для Украины

Страны ЕС согласовали документ по предоставлению гарантий безопасности Украине, которые касаются политической, военной и экономической помощи Евросоюза Киеву, на данном этапе проект обсуждается с украинской стороной.
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