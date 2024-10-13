Православный миллиардер Константин Малофеев и жена священника Мария Львова-Белова 8 сентября сыграли свадьбу.
Православная вечеринка, или как миллиардер Малофеев женился на жене священника Марии Львовой-Беловой
Комментарии
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Майя Maja
Не далее как вчера на канале СПАС выступал вот такой публичный священник. Тема была опять же про аборты . Там был задан вопрос; как церковь относится к абортам, если женщину изнасиловали и она забеременела от насильника. Я была в шоке. Ответ категоричный - рожать и отдать государству на воспитание. И ни слова про насильника как виноватого. Я вообще в шоке. Думала, что меня вряд ли что может удивить и возмутить так серьезно. и это РПЦ! Но это уже просто жесть пропаганда. Это край.
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11 час.
Элина Морозова
Да. Уже ничему удивляться не приходится. Недавно депутат от ЛДПР выдвинул новую идею. Вместо аборта выкупать у беременных женщин детей и отдавать их в детдом. Как тебе это с точки зрения юридической? Это не торговля детьми?
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10 час.
Майя Maja
Так и этот вчера священник заявил, что надо отдавать бездетным парам... Ребенка от насильника( ребенок же не виноват железный аргумент, конечно). Я вообще в шоке от ЛДПР. И такие люди занимаются законотворчеством?! Конечно торговля. Но как всегда, все можно вывернуть наизнанку если очень хочется. "Благими намерениями вымощена дорога в ад", вот об этом стали забывать. Или "это другое"? мда... Как там англичане говорили в таких случаях? Ну вот оно Hiley Likely. И к нам докатилось...
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10 час.
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