Православная вечеринка, или как миллиардер Малофеев женился на жене священника Марии Львовой-Беловой

Майя Maja Не далее как вчера на канале СПАС выступал вот такой публичный священник. Тема была опять же про аборты . Там был задан вопрос; как церковь относится к абортам, если женщину изнасиловали и она забеременела от насильника. Я была в шоке. Ответ категоричный - рожать и отдать государству на воспитание. И ни слова про насильника как виноватого. Я вообще в шоке. Думала, что меня вряд ли что может удивить и возмутить так серьезно. и это РПЦ! Но это уже просто жесть пропаганда. Это край.

Элина Морозова Да. Уже ничему удивляться не приходится. Недавно депутат от ЛДПР выдвинул новую идею. Вместо аборта выкупать у беременных женщин детей и отдавать их в детдом. Как тебе это с точки зрения юридической? Это не торговля детьми?