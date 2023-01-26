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Скабелка о поражении от «Северстали» по буллитам: «Хотелось бы такие матчи доводить до победы, но очко «Барыс» все-таки взял»

Главный тренер «Барыса» подвел итоги матча с «Северсталью» (0:1 Б). «Тяжелый матч. Уже четвертый через день.

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