Турция начнет переработку российского зерна для отправки в Африку

Турция займется переработкой российского зерна в муку для его дальнейшей отправки в страны Африки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства страны Ибрагима Юмаклы.
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