Охранникам пришлось сдерживать зрителей на концерте Преснякова в Новосибирске

В «Локомотив-Арене» в Новосибирске 17 октября с концертом выступил Владимир Пресняков. Пока певец радовал своих поклонников известными хитами, зрители энергично танцевали и подпевали, что привело к определенным волнениям у представителей охраны.
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