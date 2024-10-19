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Основатель квадробики из Японии рассказал, что знает о скандал в России

Основатель квадробики из Японии рассказал, что знает о скандал в России

По мнению Ито, квадробика — это увлекательное занятие.Японец Кеничи Ито, один из первых, кто начал заниматься спортом по технике животных, рассказал о скандалах в России из-за квадробики, сообщает РБК.

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