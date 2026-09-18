Собянин: Разработки московских компаний внедряют в корпорациях по всей стране

Разработки столичных компаний внедряют в крупнейших корпорациях России. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, одним из инструментов стал сервис "Витрина заказчиков" Московского инновационного кластера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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