В международном аэропорту Муан (Южная Корея) потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока.
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В международном аэропорту Муан (Южная Корея) потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока.
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