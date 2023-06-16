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Хеди Кислер — сексуальная звезда скандального кино

Хеди Кислер — сексуальная звезда скандального кино

Пожалуй, сегодня у нее не было бы шансов обойтись без силиконовой пластики. Но в начале 30-х люди ценили натуральную красоту, поэтому толпы мужчин в Австрии, Германии и Чехии с вожделением смотрели на молоденькую нимфу, снявшуюся в фильме «Экстаз».

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