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Ямаль о критике: «Когда играешь хорошо – все должны замолчать. Бывает, думаешь: «Не понимаю, почему они так говорят». Я требователен к тебе, никогда не говорил: «Хорошо, хватит»

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о критике в свой адрес. 18-летний футболист забил 1 гол в 5 матчах на ЧМ-2026 .

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