В Нижегородской области спустя 13 лет открылось военное училище

Для абитуриентов наступила горячая пора. Завершается прием документов в высшие учебные заведения. Как работает приемная комиссия в высшем командном военно-инженерном Ковельском училище в Нижегородской области - узнала наша съемочная группа.
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