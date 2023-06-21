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ЦБ: в России количество жалоб водителей на отказы страховщиков в оформлении ОСАГО за три года выросло в шесть раз

ЦБ: в России количество жалоб водителей на отказы страховщиков в оформлении ОСАГО за три года выросло в шесть раз

За последние три года число жалоб граждан на отказы страховых компаний в заключении договора ОСАГО, поступивших в Центральный банк России, выросло в шесть раз, следует из статистики ЦБ, которая оказалась в распоряжении "Парламентской газеты".

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