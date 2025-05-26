Самые крупные запасы золота Земли начали подниматься на поверхность

Самые крупные запасы золота на Земле скрыты на глубине более 3000 километров. Долгое время считалось, что золото и другие драгоценные металлы, попавшие в земное ядро 4,5 миллиарда лет назад, навсегда недоступны.
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