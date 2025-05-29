Эксперт Кондратьев рассказал, откуда запускают БПЛА на Подмосковье

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лина любимцева

И ЧТО? Беспилотники беспрепятственно долетают с территории Украины до Москвы сотни км, и никто их не сбивает и не отслеживает?!! ХОРОШИ ЗАЩИТНИЧКИ!!!... НИКТО в это не поверит!! ИМЕННО С территории России запускают эти беспилотники, напустили полную Россию ВСЯКОЙ ДРЯНИ!!!....