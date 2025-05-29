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Эксперт Кондратьев рассказал, откуда запускают БПЛА на Подмосковье

Эксперт Кондратьев рассказал, откуда запускают БПЛА на Подмосковье

Беспилотники, совершающие налет на Подмосковье, вылетают с территории Украины, рассказал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
И ЧТО? Беспилотники беспрепятственно долетают с территории Украины до Москвы сотни км, и никто их не сбивает и не отслеживает?!!   ХОРОШИ ЗАЩИТНИЧКИ!!!...  НИКТО в это не поверит!! ИМЕННО С территории России запускают эти беспилотники, напустили полную Россию ВСЯКОЙ ДРЯНИ!!!....
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13 час.
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