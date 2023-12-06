Politico: большинство стран Евросоюза против спонсирования Украины за счёт замороженных российских активов

Издание Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что большинство стран Европейского союза не поддерживает предложенный Испанией план финансирования Украины за счёт замороженных российских активов из-за невозможности достаточно быстро получить с них прибыль.
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