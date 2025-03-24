В МВД России предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники распространяют в Telegram фишинговые сообщения с приглашением женщин на омолаживающие процедуры лица в качестве моделей.
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В МВД России предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники распространяют в Telegram фишинговые сообщения с приглашением женщин на омолаживающие процедуры лица в качестве моделей.