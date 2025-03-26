Российский командир раскрыл подробности зачистки Суджи после операции «Поток»

Десантники ВС России, которые зашли в Суджу со смежными подразделениями после операции «Поток» по прорыву в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трубе, смогли зачистить северную часть населенного пункта за шесть часов.
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