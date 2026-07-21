Омбудсмен Лубинец: украинцы уже на грани силового противостояния из-за ТЦК

Жители Украины находятся на грани силового противостояния из-за действий ТЦК (Территориальный центр комплектования — аналог военкомата в стране), заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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