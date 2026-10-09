Показаны кадры уничтожения важного моста под Купянском ракетным ударом ВС РФ

В Сети опубликованы кадры ракетного удара по мосту через реку Оскол в районе населённого пункта Петровка на Купянском направлении.
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