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Несекретные материалы

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Показаны кадры уничтожения важного моста под Купянском ракетным ударом ВС РФ

Показаны кадры уничтожения важного моста под Купянском ракетным ударом ВС РФ

В Сети опубликованы кадры ракетного удара по мосту через реку Оскол в районе населённого пункта Петровка на Купянском направлении.

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