Российские города постепенно благоустраиваются, но с парковками все равно есть проблемы

В целом россияне довольны тем, что происходит в их городах с точки зрения благоустройства. Однако есть над чем работать: комфортных дворов, парков и детских площадок по-прежнему не хватает, а тема парковок остается максимально болезненнойНа только что состоявшемся Петербургском международном экономическом форуме — 2024 были представлены результаты очередного совместного опроса «Дом.
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