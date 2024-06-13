Российские города постепенно благоустраиваются, но с парковками все равно есть проблемы

В целом россияне довольны тем, что происходит в их городах с точки зрения благоустройства. Однако есть над чем работать: комфортных дворов, парков и детских площадок по-прежнему не хватает, а тема парковок остается максимально болезненнойНа только что состоявшемся Петербургском международном экономическом форуме — 2024 были представлены результаты очередного совместного опроса «Дом.