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Царьград

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Жители Архангельска жалуются на мусор из окон общежития на Воронина

Жители Архангельска жалуются на мусор из окон общежития на Воронина

Жильцы дома №30/4 на улице Воронина в Архангельске жалуются на систематический сброс мусора из окон соседнего общежития техникума строительства, прилегающую территорию которого ежедневно убирает пожилой работник.

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