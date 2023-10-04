Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех преподавателей, наставников и педагогов с их профессиональным праздником и пожелал им успехов в карьере и личной жизни.
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