Зампред СБ Медведев: в 2024-м появится Партия пацанов, Байдена объявят в розыск

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал ироничный прогноз на 2024 год. Он рассказал в Telegram-канале, что в России появятся Партия пацанов и Партия чушпанов (отсылка к сериалу «Слово пацана»), президента США Джо Байдена объявят в международный розыск, а новым американским лидером станет Дональд Трамп.