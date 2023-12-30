Зампред СБ Медведев: в 2024-м появится Партия пацанов, Байдена объявят в розыск

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал ироничный прогноз на 2024 год. Он рассказал в Telegram-канале, что в России появятся Партия пацанов и Партия чушпанов (отсылка к сериалу «Слово пацана»), президента США Джо Байдена объявят в международный розыск, а новым американским лидером станет Дональд Трамп.
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